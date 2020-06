P-Square : Peter Okoye testé positif au coronavirus

Membre du défunt groupe P-Square, Peter Okoye et sa famille ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé l’artiste nigérian sur son compte Instagram.

A l’instar de certains artistes nigérians, Peter Okoye a aussi été touché par l’épidémie du coronavirus. Co-fondateur du défunt groupe P-Square, l’artiste a annoncé, dans une vidéo sur son compte Instagram que lui, sa femme et sa fille, ont tous été infectés par ce fléau mondial. Dans sa déclaration, le chanteur a expliqué avoir été le premier à contracté la maladie. «Au cours des trois dernières semaines, j’ai été malade et la plupart des gens ne savaient même pas ce qui n’allait pas chez moi. Je l’ai gardé pour moi. Cela a été trois semaines d’enfer pour moi et ma famille« , confie Peter. Une semaine après l’infection du musicien, sa fille, sa femme et deux de ses employés de maison ont, à leur tour, attrapé le virus. Une expérience traumatisante, qui a plongé le couple dans le désarroi, obligé à vivre séparément même si la femme de Peter a insisté pour rester dans la même chambre que son enfant.

Après des semaines de traitement et de respect des mesures sanitaires, toute la famille a été déclarée négative. « Je suis heureux d’annoncer que ma femme, moi-même, notre fille et deux de nos employés de maison sont tous négatifs », a-t-il déclaré. Sans doute, éduqué par cette mésaventure, l’artiste a invité ses fans au respect des mesures instaurées pour endiguer la pandémie car « cette COVID-19 est réel. Ne le prenez pas pour acquis« , dira-t-il.