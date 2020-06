P-Square : «Nous devons interroger mon père sur ma ressemblance avec Usher », Peter Okoye

La star nigériane, Peter Okoye, du défunt groupe P-Square, populairement appelée M. P., remet en question la paternité du chanteur américain, Usher Raymond, en raison de la ressemblance étrange qu’ils partagent.

L’artiste nigérian, Peter Okoye, a souvent été comparé à la star américaine, Usher, pour son étrange ressemblance avec ce dernier. Membre du défunt groupe, P-Square, Peter a adopté un style de danse identique à celui de l’américain allant jusqu’à copier le style vestimentaire du chanteur dans certains de ses clips. Partageant, récemment, plusieurs de ses photos sur les réseaux sociaux, M. P. a évoqué sa ressemblance frappante avec le chanteur américain. «Nous devons régler cette question? Mais mon père est en retard. OKOYEvsRAYMOND« , a-t-il posté.

We need to settle this matter? But my dad is late🤔 #OKOYEvsRAYMOND🧐🤔 pic.twitter.com/aEA2bzuEni — Peter Okoye MrP (@PeterPsquare) June 22, 2020

Le duo Peter et Paul Okoye du défunt groupe P-square a toujours ravi ses fans avec leurs chansons mélodieuses et leurs mouvements de danse emblématiques. Et non seulement cela, beaucoup de gens ont également parlé de leur ressemblance avec le chanteur américain. Et, étonnamment, ils dansent presque dans le même style et le même modèle avec presque le même style de musique, en particulier avec Mr P, qui a choisi de faire plus de chansons à thème étranger, depuis la cassure du groupe. Le duo semble bien se débrouiller dans leurs genres respectifs, même si de nombreux fans aspirent au retour du groupe.