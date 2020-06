« Ouvrir les élections de 2021 est la voie de sortie pour Talon », Valentin Djènontin

Reçu ce 5 juin 2020 sur la web-télévision « Tempo Africa » avec le Docteur Nathanaël Kiti, l’ancien ministre, Valentin Djènontin, suggère au président, Patrice Talon, de surseoir au principe de parrainage pour ouvrir les élections présidentielles de 2021.

Le président Patrice Talon ne doit pas être grisé en croyant que le boulevard est ouvert devant lui pour les élections présidentielles de 2021. C’est du moins ce que lui suggère l’ancien secrétaire exécutif national du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’honorable Valentin Djènontin.

Pour convaincre le chef de l’exécutif que le jeu reste ouvert pour 2021, il lui rappelle l’histoire de David et de Goliath. Selon cette histoire qui a marqué la marche du peuple d’Israël, Goliath, grisé par sa supériorité, ne pouvait imaginer que le petit David, sorti de nulle part, pouvait l’affronter et le vaincre.

Ainsi, l’ancien député Valentin Djènontin reste très optimiste sur la restauration de l’état de droit et de la démocratie au Bénin. A l’en croire, l’actuel chef de l’Etat ne doit pas se faire d’illusion. Il doit ouvrir les élections en mettant de côté son système d’exclusion qu’il cache dans le parrainage ou il y sera contraint par la pression populaire.

Ouvrir les élections, la voie de l’honneur pour Talon

Pour sortir honorablement et par la grande porte de cette expérience politique qu’il a faite à la tête de l’Etat, le ministre Valentin Djènontin suggère au président Patrice Talon d’ouvrir les élections de 2021 à tous ceux qui désirent y participer.

« Je suggère au président, je lui dis honnêtement (parce que après tout, il est mon président) que la sagesse recommande qu’il faut savoir raison garder, quand on est dans la mauvaise voie et savoir se retourner« , lance Valentin Djènontin.

Selon lui, le président Patrice Talon dispose aujourd’hui de beaucoup d’éléments d’appréciation pour savoir qu’il est sur la mauvaise voie. « Il n’a qu’à ouvrir les élections ; se serait une grande porte de sortie pour lui. », affirme-t-il. Pour le ministre valentin Djènontin, le président de la République n’a rien à gagner en fonçant tête baissée comme il l’a fait pour les législatives.

Il lui rappelle l’histoire d’hommes forts comme le président Mobutu et comment ils ont finalement libéré leur peuple. « S »il pense qu’il est invincible, tout puissant, plus intelligent que tous ce monde-là, c’est pas vrai. S’il ne profite pas pour sortir par la bonne porte et veut foncer, tous ceux qui sont derrière lui-là vont l’abandonner. », martèle l’ancien collaborateur du président Boni Yayi.