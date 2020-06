Organisation Mondiale du Commerce: quelle chance pour le candidat béninois au poste de directeur?

L’ancien ministre de l’économie et des finances, Grégoire Laourou, nourrit des prétentions pour le poste de directeur de l’Organisation mondiale du commerce. Il sera aux prises avec plusieurs autres candidats africains, qui compétissent également pour la succession du Brésilien, Roberto Azevêdo, dont le deuxième mandat prend fin en août 2021.

En août 2021, le Brésilien Roberto Azevêdo, l’actuel directeur de l’Organisation mondiale du commerce, sera au terme de son deuxième mandat à la tête de l’organisation.

A moins de trois mois, avant la fin de son mandat, la course à sa succession s’est engagée. Parmi les aspirants au poste, figure un Béninois.

Il s’agit de l’ancien ministre de l’économie et des finances sous le général-président Mathieu Kérékou, le ministre Grégoire Laourou. En dehors du Béninois, plusieurs autres candidats sont annoncés sur le continent africain. Le Nigéria, le Kénya et l’Egypte s’annoncent aussi dans la course.

Quelle chance pour le candidat béninois?

Le continent noir doit envoyer, pour la conquête du poste de directeur de l’Organisation mondiale de la santé, un candidat unique, dont la désignation se fera en fin de la semaine en cours par l’Union africaine, qui se réunira à Addis-Abéba, en Ethiopie.

L’ancien ministre, Grégoire Laourou, pourra-t-il bénéficier de l’appui du gouvernement de son pays, pour faire passer sa candidature ? Bon nombre de ses concitoyens se posent cette question, au regard de la réforme diplomatique en cours, qui amène le Bénin à fermer plusieurs de ses ambassades sur le continent.

Tout compte fait, il s’agit d’une compétition et chaque pays doit mettre en branle sa diplomatie pour imposer son candidat. Le moment plus que jamais pour le ministre Aurélien Agbénonci de prouver le dynamisme de la diplomatie béninoise sur le continent.