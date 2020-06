ONU: le Kenya élu membre non permanent au Conseil de sécurité

Le Kenya est devenu, depuis jeudi 18 juin, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays a été élu à l’issue d’un vote de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le Kenya est élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En course avec le Djibouti, le pays d’Uhuru Kenyatta a remporté le second vote des membres de l’AG, avec 129 voix contre 62, pour le concurrent direct. Un résultat qui permet à ce pays de l’Afrique de l’est de siéger au sein de l’organe exécutif de l’organisation internationale, pour la période 2021-2022 en remplacement à l’Afrique du Sud.

Comme le Kenya, l’Inde, l’Irlande, le Mexique et la Norvège ont également été élus membres non permanents. Rappelons que cet organe de l’ONU est composé de 15 pays membres, dont cinq permanents (Chine, France, Russie, Etats-Unis, Royaume-Uni) et dix pays non permanents élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de deux ans (renouvelés par moitié tous les ans).