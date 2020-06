« On m’a proposé une fortune pour blesser Ronaldinho »

Ancien défenseur de Celta Vigo, Fernando Caceres se rappelle de ses bons moments passés dans le championnat espagnol. L’international uruguayen se souvient du match face au Barça, où on lui aurait promis une forte somme d’argent pour blesser Ronaldinho.

Retraité depuis une quinzaine d’année, Fernando Caceres suit avec attention l’actualité du foot en Europe, qui reprend du service après des mois de suspension dû à la pandémie du coronavirus. Défenseur central très rugueux, l’Argentin a été un bourreau pour plusieurs attaquants qui se sont retrouvés à l’infirmerie après s’être confronté au joueur. Pensionnaire de Celta Vigo entre 1998 et 2004, l’ancien Albicéleste se souvient comme si c’était hier, des bons moments passés dans le club espagnol.

Dans une interview pour la chaîne YouTube « Idolos », Caceres confie qu’au cours une rencontre face au Barça, on lui avait offert 500 000 pesetas pour « descendre » Ronaldinho. « Nous jouions contre Barcelone à Vigo et au premier contact que Ronaldinho a essayé de faire, je l’ai frappé par derrière« , raconte l’Argentin. « Je l’ai aidé à se relever et je lui ai dit qu’on m’avait offert 500 000 pesetas pour le sortir. Il m’a juste regardé et m’a dit ‘si tu peux m’attraper’. Je ne suis plus allé à son marquage. J’avais peur, il était en colère et quand il est comme ça, il est très bon; un joueur fort et impressionnant« , ajoute-t-il.

Cáceres a commencé sa carrière professionnelle dans le club d’Argentinos Juniors et, en 1991, il a été transféré au club Aletico de River Plate, où il a gagné son premier titre national (vainqueur du championnat « d’ouverture » en 1991). Cáceres est parti ensuite jouer en Espagne dans le club du Real Saragosse, où il a remporté la coupe d’Espagne, en 1994, et la coupe UEFA des vainqueurs de coupe, l’année suivante. Cáceres est retourné, ensuite, en Argentine, pour jouer, un temps assez court dans le club de Boca Juniors. Il est retourné ensuite en Espagne à la fin de l’année 1996, pour jouer pour le club de Valence CF, où il est resté jusqu’à la fin de la saison 1997-1998.

De 1998 à 2004, il a joué pour le club espagnol de Celta Vigo. En six saisons, avec ce club, il a joué 218 matchs, toute compétitions confondues, et a marqué 5 buts. Il a ensuite joué dans un club de deuxième division espagnole : le Cordoba CF. En 2004, Cáceres a rejoint, en Argentine, le club d’Atletico Independiente, rejoignant des joueurs qui avaient fréquenté les clubs de River Plate, Boca Juniors et Independiente. En 2006, il a rejoint son premier club d’Argentinos Juniors, où il avait commencé sa carrière professionnelle, 20 ans auparavant.