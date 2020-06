Ole Gunnar Solskjaer : «J’aimerais ramener Ronaldo à Manchester United»

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait le vœux de voir à nouveau Cristiano Ronaldo porter la tunique des Red Devils. Le technicien norvégien a évolué avec le Portugais du temps où il chaussait les crampons.

Porté sur le banc de Manchester United en 2018, suite au limogeage de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer s’affiche, au fil des saisons, comme l’héritier de Sir Alex Ferguson. En deux ans chez les Red Devils, le technicien norvégien a fait passer les Mancuniens, d’équipe la plus ennuyeuse à celle la plus compétitive. Invité à désigner deux de ses anciens coéquipiers qu’il aimerait signer, le Norvégien a choisi le duo de milieu de terrain, Roy Keane et Paul Scholes. Cependant, Solskjaer a aussi émis le vœux d’enrôler la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo. « N’oubliez pas que j’ai joué avec Cristiano et qu’il est le meilleur joueur du monde, donc cela ne me dérangerait pas de l’avoir dans mon équipe aussi », a-t-il ajouté.

Ole a déclaré qu’il avait un immense respect pour la façon dont Ronaldo, maintenant âgé de 35 ans, est devenu l’un des meilleurs footballeurs de la planète et le meilleur buteur de tous les temps, du Portugal, avec 99 buts. L’ex-attaquant des Red Devils s’est particulièrement intéressé à aider le Portugais à rester concentré, lorsqu’il est arrivé à United en provenance du Sporting, à l’âge de 18 ans. « Cristiano a toujours voulu être le meilleur, mais il a été façonné par l’environnement dans lequel il est venu à United. Nous – les joueurs les plus expérimentés – n’avions qu’à le guider de temps en temps. On pouvait voir qu’il n’allait rien laisser faire pour être le meilleur au monde. Vous devez faire des sacrifices – et il l’a fait », a-t-il conclu.