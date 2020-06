Officiel : la CAN 2021 reportée

Prévue pour se dérouler du 19 janvier au 6 février 2021, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) n’aura finalement pas lieu. La CAF vient d’annoncer le report de la compétition pour 2022.

On le voyait venir, c’est désormais chose faite. La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) n’aura pas lieu en 2021 comme prévue, initialement. Elle est reportée à 2022. En effet, réunie en visioconférence, ce mardi, la CAF a décidé de reporté le tournoi d’un an, en raison de la pandémie du coronavirus. « Les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiquées en temps opportun« , a indiqué le communiqué final, ayant sanctionné la réunion. Le CHAN Cameroun 2020 est aussi repoussé à janvier 2021. L’édition 2020 de la Coupe d’Afrique des Nations féminine a été annulée.

Les demi-finales des Coupes continentales, à savoir la Ligue des Champions de la CAF Total et la Coupe de la Confédération de la CAF Total, reprendront en septembre sous le format « Final Four ». Chaque demi-finale sera disputée en un match unique. Le Maroc abritera le Final Four de la Coupe de la Confédération de la CAF. Pour ce qui est de la Ligue des champions, le choix du pays hôte sera dévoilé au temps opportun, précise la CAF.

Le Comité Exécutif annonce aussi le lancement de la Ligue des Champions Féminine de la CAF dès 2021. Le format de la compétition ainsi que d’autres détails autour de Evènement seront communiqués en temps opportun.