« Nous ne pouvons pas gagner tout le temps », Guardiola félicite Liverpool pour le titre

Défait par Chelsea, jeudi soir, en championnat, Pep Guardiola a félicité Liverpool, qui devient, du coup, le nouveau champion de Premier League. Le coach de Manchester City a aussi encouragé son équipe, qui n’a pas du tout démérité.

Déjà hors course pour le titre, Manchester City a raté l’occasion de retardé le couronnement de Liverpool. Opposés, ce soir, à Chelsea, en clôture de la 31è journée de Premier League, les Skyblues se sont inclinés sur le score de 2-1. Une défaite qui offre le titre aux Reds, qui attendent ce trophée, depuis des lustres. Après le match, Pep Guardiola a expliqué pourquoi son équipe, qui a dépensé plus de 145 millions d’euros, n’a pas pu endosser le titre de champion d’Angleterre pour la troisième fois. « Nous pouvons voir que, sur les dix dernières compétitions que nous avons disputées, nous en avons gagné huit, mais vous ne pouvez pas gagner tout le temps, a déclaré le Catalan. Nous devons le regarder avec perspective, être humbles et voir que nous ne pouvons pas gagner tout le temps. Nous devons apprendre pour que cela ne se reproduise plus »

🍾🏆🎉¡ÉXTASIS DE PREMIER LEAGUE! ¡Los jugadores del Liverpool explotaron en alegría con los goles del Chelsea y el final del duelo contra Manchester City, que les dio la corona inglesa!#CentralFOX pic.twitter.com/cznyqfeWA1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 26, 2020

Entraîneur de Manchester City, depuis 2016, Guardiola a remporté deux ligues, une FA Cup et trois EFL Cups. Bien qu’il n’ait pas atteint une troisième Premier League, il a félicité Jürgen Klopp pour la conquête historique. « Félicitations à tous les supporteurs de Liverpool, à l’entraîneur et aux joueurs. Ils le méritent« , a déclaré l’ancien coach de Barcelone.

Maintenant, le calendrier restant pour City comprend le retour des quarts de finale de l’UEFA Champions League contre le Real Madrid, à Lisbonne, ainsi que le retour des quarts de finale de la FA Cup contre Newcastle. « Nous devons être plus cohérents. Il y a deux saisons, nous avons pris 25 points à Liverpool et la saison suivante, ils ont récupéré. Maintenant, nous devons faire plus« , a déclaré Guardiola.