« Notre pays est désormais exempt de COVID-19 »

Le Premier ministre des Îles Fidji, Voreqe ‘Frank’ Bainimarama, a déclaré, vendredi, que son pays est désormais exempt de coronavirus.

La nation insulaire du Pacifique, les Îles Fidji, ne compte plus de cas de Covid-19 actifs sur son territoire, selon l’annonce faite par son dirigeant, le PM Bainimarama, dans un post sur son compte Twitter. «Les Fidji viennent d’effacer le dernier de nos patients COVID-19 actifs et même avec nos nombres de tests, grimpant de jour en jour. Cela fait maintenant 45 jours que nous avons enregistré notre dernier cas. Sans décès, notre taux de récupération est de 100% », a indiqué le PM. Il a ajouté : « Prières exaucées, dur labeur et affirmation de la science! ».

Les Fidji, avec une population de plus de 900 000 habitants, ont enregistré un total de 18 cas confirmés, depuis l’épidémie de coronavirus, le 19 mars. Le pays a enregistré, pour la dernière fois, un cas de coronavirus, le 21 avril. Plus tôt, le ministre fidjien de la Santé, Ifereimi Waqainabete, a annoncé, vendredi matin, que les trois derniers patients COVID-19 avaient été déclarés indemnes du virus. Waqainabete a toutefois déclaré que le gouvernement continuerait à effectuer régulièrement des tests sur tous les cas suspects. Les Fidji sont l’un des rares pays de la région de l’océan Pacifique à avoir confirmé des cas de COVID-19, contrairement à ses voisins, Tonga, Samoa, Vanuatu et plusieurs autres.