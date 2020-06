Nigéria : une jeune fille de 16 ans violée par son pasteur à l’intérieur de l’église

Un pasteur de 35 ans a été arrêté par la police nigériane, pour avoir violé une jeune fille de 16 ans, à l’intérieur de son église, a-t-on appris auprès des médias locaux.

L’incident s’est déroulé le 23 juin dernier dans l’Etat d’Akwa Ibom. Le pasteur, Nnamso Friday Jacob, connu sous le nom de « Major Prophet Honesty Jesus », a été arrêté pour avoir eu des rapports sexuels non consentis avec une jeune fille de 16 ans, à l’intérieur de son église. Selon les médias locaux, la jeune fille s’était rendue à son église « Living Power of Zion Church », située à Ndue Eduo, Okon Eket. Elle serait allée demander conseil et délivrance auprès de son guide spirituel.

Mais une fois arrivée chez le pasteur, ce dernier l’aurait droguée et violée à l’intérieur de l’église. « Pendant qu’elle se trouvait dans la salle de conseil du prophète, le suspect a administré une substance liquide enivrante à la jeune fille et a ensuite profité du moment d’ébriété de sa victime pour abuser sexuellement d’elle« , a confié l’officier des relations publiques de la police, N-nudam Fredrick, aux journalistes.

Arrêté et inculpé pour viol sur mineur, le pasteur, Nnamso Friday, sera présenté au procureur, qui décidera de son sort. A noter que ce n’est pas la première fois que des cas de viol sur des adolescents sont signalés dans cet Etat nigérian. Selon l’officier N-nudam Fredrick, Jacob est le deuxième pasteur à être arrêté pour viol, en moins d’un mois.