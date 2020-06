Nigéria : une femme offre un cercueil à son mari pour la fête des pères

L’info semble un peu abracadabrantesque mais selon la presse nigériane, une femme aurait offert à son mari un cercueil comme cadeau, le jour de la fête des pères.

La scène s’est déroulée dimanche dernier à Oko dans l’Etat d’Anambra au Nigéria. Une jeune dame a choqué les habitants de son quartier en offrant à son mari comme cadeau, un cercueil, le jour de la fête des pères. Selon la presse locale, la femme aurait acheté le cercueil quatre jours plus tôt et l’aurait gardé chez le vendeur en attendant le jour de la fête. Dimanche, après le service religieux, elle est allée chez le vendeur de cercueils pour obtenir son achat et elle l’a transporté chez elle dans une navette et l’a présenté à son mari comme un présent.

«Nous avons été surpris quand elle est arrivée avec le cercueil. Personne ne pouvait la comprendre », a déclaré une source familiale aux médias locaux. Un autre témoin de la scène qui requiert l’anonymat, a déclaré que la dame avait fait preuve d’un «comportement anormal». «Personne n’a prêté attention à son problème. Elle n’est pas normale. Elle a crié à l’aide, mais malheureusement, le Nigéria et ses dirigeants n’ont pas construit de centres de santé mentale dans nos hôpitaux pour résoudre ces problèmes », s’emporte le témoin.

Si l’on ne sait pas comment a pu finir cette histoire, on peut facilement imaginer que la population n’aura pas été tendre avec cette dame, surtout dans un pays où le cercueil est lié aux morts, vénérés dans une certaine région du Nigéria.