Nigéria : une femme enceinte de 33 ans brutalisée par son mari pour avoir refusé d’avorter

Une nigériane âgée de 33 ans a été mise à tabac par son mari pour avoir refusé d’interrompre sa grossesse, a-t-on appris auprès des médias locaux.

C’est l’une de ces infos qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Ronke Adeyemi, âgée de 33 ans et enceinte, a été sauvagement brutalisée par sa mari. Sa faute, elle aurait refusé d’interrompre sa grossesse de trois mois. Selon le frère de la dame, son mari, un certain Bebu Abiodun, aurait roué de coups, Bonké, et inséré sa main dans son [email protected] pour tenter de retirer le fœtus de son ventre.

Marié en 2018, le couple a toujours été en proie à de violences conjugales. «Notre sœur se plaignait depuis longtemps de la façon dont son mari la maltraitait pour chaque problème, depuis leur mariage« , confie le frère de Bonké à la presse locale. « Nous réglons toujours les problèmes pour eux, parce qu’il n’y a pas de mariage parfait, mais son péché cette fois-ci a été son refus d’interrompre sa grossesse de trois mois qu’elle avait pour lui. Le mari veut qu’elle mette fin à sa grossesse et comme elle a refusé, il a continué de la battre et a laissé des blessures sur tout le visage et le corps« .