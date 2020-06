Nigéria : une étudiante violée par son pasteur

Une étudiante nigériane a trouvé la mort lors d’un avortement, après avoir été violé par un pasteur, a-t-on appris auprès de la presse locale.

La défunte est identifiée comme une pensionnaire en sciences politiques de la Faculté des sciences sociales à l’université Ambrose Alli d’Ekpoma, situé dans le centre du Nigéria. Elle aurait été violée par un pasteur de l’église House of Levite Chapel, et est connue sous le nom d’Emma Akhime. « Quand elle a découvert qu’elle était enceinte, elle a informé son pasteur qui lui a conseillé d’interrompre la grossesse. Mais l’avortement ne s’est pas très bien passé et elle est décédée des suites des complications« , informe une source proche de la victime aux médias locaux. Le pasteur, responsable de la grossesse, a pris la clé des champs pour échapper à son arrestation.