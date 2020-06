Nigéria : un patient atteint du coronavirus en fuite

Un patient testé positif au coronavirus, dans l’Etat du Delta, au Nigéria, est en fuite, a annoncé, mardi, les autorités locales.

Le commissaire à l’information de l’Etat du Delta au Nigéria, M. Charles Aniagwu, a déclaré qu’un patient, souffrant de coronavirus (COVID-19), s’était échappé de l’un des centres de traitement de l’État, lundi. Selon Aniagwu, le malade n’était pas totalement remis de l’infection et représente un potentiel danger pour sa communauté. «Nous avons eu une situation hier (lundi) où une personne, qui était traitée, a quitté l’établissement dans des circonstances controversées. Nous avons mis en place un mécanisme pour le ramener et nous avons dit au grand public et à tous ceux qui le connaissaient de rester à l’écart de lui parce qu’il était effectivement positif », a-t-il déclaré.

Le commissaire à l’information a déclaré que le groupe de travail préférerait persuader les gens de coopérer avec eux plutôt que d’utiliser la force. Selon lui, le public doit comprendre que covid-19 n’est pas une condamnation à mort et qu’il est conseillé de commencer le traitement, dès que le virus est détecté. Tout en exhortant la population à respecter les gestes barrières, Aniagwu a appelé à la mutualisation des efforts pour « aplanir la courbe de progression du virus » dans le pays. A ce jour, l’Etat du Delta a enregistré 88 cas confirmés de covid-19, pour 08 décès et 17 personnes guéries. Le bilan, au plan national, fait état de 10 819 cas confirmés, 314 décès et 3 239 guéris.