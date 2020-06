Nigéria : un homme inculpé pour avoir violé un porc

Un homme de 22 ans a comparu, mardi, devant un tribunal de première instance d’Iyaganku, pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec un porc.

L’accusé, un certain Ayokunbi Olaniyi, est un employé d’une ferme d’élevage porcin d’Adenike Taiwo, dans la région d’Elewi-Odo, Ibadan. Arrêté, le 2 avril dernier, le jeune homme, âgé de 22 ans, est poursuivi pour avoir violé un porc. Comparu, ce mardi, devant un tribunal de première instance d’Iyaganku, Olaniyi a plaidé non coupable. Selon le procureur Opeyemi Olagunju, le jeune homme s’est rendu coupable d’un acte contre-nature et doit simplement être jeté en prison. Dans sa plaidoirie, Me Olagunju a dit que l’infraction contrevenait aux dispositions de l’article 214 (2) du Code criminel Cap 38, Vol. II, Lois de l’État d’Oyo 2000.

L’avocat de la défense, Mumin Jimoh, a plaidé pour une remise en liberté sous caution de son client. Me Jimoh a déclaré que le propriétaire du porc a pardonné au jeune homme. Rendant son verdict, le magistrat en chef, Olaide Amzat, a déclaré: « Si le propriétaire a pardonné au présumé coupable, Dieu lui a-t-il pardonné ou le porc lui a pardonné? La loi doit suivre son cours». Me Amzat a admis le prévenu à une caution de 100 000 nairas, avant d’ajourner l’affaire jusqu’au 21 juillet. A suivre….