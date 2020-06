Nigéria – Journée de la démocratie : le président Buhari s’adresse à ses concitoyens

Vendredi, dans une allocution nationale pour commémorer la Journée de la démocratie, le président Muhammadu Buhari a affirmé que son administration avait jeté les bases du succès futur du pays, dans le cadre de la mise en œuvre des neuf objectifs prioritaires du gouvernement fédéral.

« Nous avons enregistré des réalisations notables au cours de la mise en œuvre de nos neuf objectifs prioritaires et jetons les bases d’une réussite future », a-t-il déclaré dans le discours de 96 paragraphes, diffusé à la radio et à la télévision. Le président a rappelé qu’il avait, il y a un an, promis de s’attaquer frontalement aux défis redoutables de la nation, en particulier, l’insécurité, l’économie et la corruption, en déclarant: « Je considère donc qu’il est nécessaire de rendre compte de ma gestion ce jour. » Buhari a observé que la célébration de 2020 de la Journée de la démocratie marque 21 ans d’administration civile, ininterrompue au Nigéria, et offre l’occasion de «réfléchir sur notre parcours en tant que nation, nos réalisations et nos luttes».

Selon lui, «c’est une journée pour honorer nos pères fondateurs qui ont travaillé pour établir notre république et tous les Nigérians qui ont travaillé sans relâche pour la soutenir» malgré le fait qu’elle soit célébrée au milieu de la pandémie de COVID-19, dont il a noté qu’elle affecte le Nigéria et le monde entier. » Il a ajouté: «C’est en effet une période très difficile pour tout le monde, en particulier ceux qui ont perdu des êtres chers à cause du virus et ceux dont les sources de revenu ont été sévèrement limitées par les mesures strictes que nous avons introduites à chaque niveau de gouvernement, pour contenir le virus et sauver vies. Le dévouement de notre personnel de la santé et des autres services essentiels à contenir ce virus témoigne de notre courage et de notre résilience en tant que peuple et en tant que grande nation, et je profite de cette occasion pour vous remercier tous pour votre service à la nation ».