Nigéria : deux étudiants meurent en plein ébat sexuel

Deux étudiants de l’École polytechnique fédérale Nekede Owerri à Imo State au Nigéria, Cynthia Obieshi et Samuel Osuji, sont décédés au cours d’une relation sexuelle ce week-end.

La police a fait la confirmation après que les étudiants de premier cycle ont été découverts morts dimanche. Orlando Okeokwu, porte-parole de la police, a confirmé dans un communiqué que les cadavres avaient été déposés à la morgue. Selon lui, suite à un rapport reçu, « des agents du quartier général de la police divisionnaire, division Nekede / Ihiagwa, ont débarqué dans la salle 19 du Vic-Mic Lodge ». L’hôtel est situé autour de l’arrêt de bus JMJ, rapportent les médias locaux.

Okeokwu a noté que les policiers « ont fait irruption dans la pièce et ont trouvé les corps sans vie de Cynthia Obieshi et de Samuel Osuji». La police a déclaré que Cynthia avait rendu visite à son petit ami, Samuel le 13 juin 2020, et avait passé la nuit avec lui, « mais malheureusement, tous les deux n’ont pas pu se réveiller le lendemain matin ». Le communiqué note que l’enquête préliminaire « suggère qu’ils sont peut-être décédés des suites de la consommation de drogue ». Okeokwu a ajouté que l’enquête sur l’incident avait commencé.