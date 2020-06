Nigéria: des médecins des hôpitaux publics entament une grève en plein coronavirus

Au Nigéria, des médecins des hôpitaux publics ont entamé, ce lundi, une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. C’est un deuxième mouvement d’humeur, qui éclate en moins de deux mois.

Des médecins nigérians du service public ont lancé une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. « Nous avons décidé de démarrer une grève totale jusqu’à nouvel ordre, dont sont exemptés uniquement les centres de traitement COVID-19« , a déclaré, dans un tweet, l’Association nationale des médecins résidents (NARD), qui représente environ 40% des médecins du pays.

Pour ce syndicat, le but du mouvement n’est pas de priver les patients atteints de la Covid-19 de soins, mais si le gouvernement fait la sourde d’oreille, le mouvement va rapidement s’étendre à toute la corporation, sans distinction aucune. « S’ils continuent à faire preuve de manque de sincérité, nous n’aurons peut-être pas d’autre choix que de désigner les médecins que nous avons exemptés pour se joindre à la grève« , a-t-il dit.

Le syndicat dénonce toute une série de manquements de l’Etat, notamment la fourniture « totalement inadéquate » d’équipements de protection, et demande une prime de risque pour ceux qui travaillent sur le virus. D’autres revendications plus générales concernent l’amélioration des conditions de travail et dénoncent les licenciements et les réductions de salaire des médecins.

Il y a quelques semaines, dès médecins avaient lancé un mouvement de grève, réclamant l’amélioration de leurs conditions de travail.