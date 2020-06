Nigéria : Boko Haram dévoile une vidéo d’exécution de deux soldats

Dans une nouvelle vidéo publiée par Boko Haram, la secte islamiste a procédé à l’exécution d’un soldat et d’un policier, rapporte Premium Time.

Dans la vidéo, des membres de l’ISWAP, la faction séparatiste de Boko Haram, qui a prêté allégeance à Daesch, ont exécuté les deux membres du personnel de sécurité du Nigéria. Selon les médias, les deux agents de sécurité ont été pris en embuscade et enlevés, la semaine dernière, alors qu’ils voyageaient entre Maiduguri et Monguno. Ils se sont présentés dans la vidéo en déclinant leur identité avant d’être sommairement abattus. «Je m’appelle Yohanah Kilus, je suis policier, mon grade est inspecteur, j’ai été enlevé entre Maiduguri et Monguno; je suis actuellement détenu par des soldats de Tilafa », a déclaré l’un des deux, avant son exécution. Le deuxième enlevé a déclaré: «Je suis 13NA / 70/8374, caporal suppléant, Emmanuel Oscar, j’ai été capturé par Tilafa, le long de Maiduguri à Monguno.»

Peu de temps après, la vidéo montrait deux hommes armés pointant des fusils AK47 sur les deux membres du personnel à genoux, les yeux bandés. Des coups de feu ont été tirés simultanément et les deux agents de sécurité ont été tués. Toute la scène a été filmée dans une vidéo de 49 secondes. Il n’est pas clair quand la vidéo a été tournée. Mais elle a été rendue publique, trois jours après que des insurgés présumés de Boko Haram ont attaqué un village du gouvernement local de Gubio, tuant au moins 81 habitants.