Nigéria : 717 cas de viol en 5 mois

La police nigériane a enregistré 717 cas de viol, entre janvier et mai 2020.

Selon l’inspecteur général de la police, Mohammed Adamu, 799 suspects avaient jusqu’à présent été arrêtés, tandis que 631 cas avaient fait l’objet d’une enquête concluante et traduits en justice. 52 cas sont toujours en cours d’investigation. Selon Adamu, les récentes mesures restrictives mises en place en raison de la COVID-19 pourraient avoir contribué à l’augmentation des cas de viol signalés à travers le Nigeria.

«C’est une infraction très méchante, il est méchant de commettre un viol ou une souillure et il y a beaucoup de raisons à cela, certains le font à des fins rituelles et d’autres par désir non contrôlé. Ces personnes ne devraient pas être autorisées à vivre dans la société« , déplore l’inspecteur de police.

Le chef de la police a appelé les Nigérians à se joindre aux efforts de lutte contre les viols et autres violences sexuelles en veillant à ce que les cas soient signalés rapidement et en travaillant avec la police pour appréhender les suspects. «Les ONG et les organisations de la société civile, qui ont la capacité de traiter ce type d’infractions, ont coopéré avec les services chargés de l’application des lois en matière de renforcement des capacités, de gestion des victimes de viol et d’infractions similaires et de procédures de collecte de preuves, en vue de poursuites efficaces. Le gouvernement a maintenant porté la question à un autre niveau en raison du fléau qui a touché toutes les couches de la société« , ajoute-t-il.