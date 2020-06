Nigéria : 3 villes du nord-est attaquées par les islamistes de Boko Haram, lourd bilan

Au moins 40 personnes ont été tuées dans une série d’attaques perpétrées par des extrémistes islamiques dans l’Etat de Borno au nord-est du Nigéria, rapporte ABC News.

Samedi, les extrémistes de la province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest ont mené des attaques dans la localité de Monguno, où se trouvent environ 150 000 civils déplacés, un bureau des Nations Unies et une base militaire au Nigéria. « Les assaillants bien armés sont venus en grand nombre de trois directions et ont envahi la ville pendant quelques heures avant que les militaires ne les repoussent avec l’aide d’avions de chasse », a expliqué Mohammed Ibrahim, membre des forces de sécurité communautaire de Monguno. Selon ce dernier, plusieurs des assaillants semblaient provenir du Tchad et du Niger voisins. La même source indique qu’au moins trois civils et un nombre indéterminé de soldats ont été tués.

Les assaillants sont arrivés dans 13 véhicules, dont des camions lourdement armés, a indiqué un autre témoin cité par BBC. Les combattants ont largué des lettres écrites en anglais, en haoussa et en arabe pour avertir les gens de ne pas s’approcher de l’organisation militaire et humanitaire car ils pourraient être attaqués à tout moment. Le porte-parole de l’armée, Sagir Musa, a déclaré dimanche que les assaillants avaient fait « un grand nombre de victimes » et qu’une partie de leurs armes et équipements avaient été détruits.

Deux autres attaques meurtrières

Une attaque extrémiste distincte a eu lieu samedi dans la région de Nganzai, où les habitants disent qu’environ 40 personnes ont été tuées. Idris Yahaya, membre du groupe local de sécurité communautaire, a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient récupéré « environ 40 cadavres dans et autour du village d’Usmanti ». Il a ajouté que les assaillants avaient également incendié plusieurs maisons avant de quitter le village.

Une troisième attaque a été perpétrée contre le village de Zuwo dans la région de Gubio, mais le nombre de victimes n’a pas encore été confirmé en raison de l’insuffisance des services de télécommunications dans la région. Lors d’une précédente attaque le 9 juin, 81 personnes ont été tuées à Gubio. Gubio, Monguno et Nganzai se trouvent dans la région du lac Tchad au Nigéria, où la province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest (Boko Haram/ISWAP) est la plus active.