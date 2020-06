Niger – Incarcération de Samira Sabou: « indignation » et « condamnation » de 30 associations de la presse

L’affaire des surfacturations fait grand bruit au Niger après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’extraits d’un rapport d’audit sur ces irrégularités. D’après ces extraits, ces malversations ont causé « un manque à gagner » de plus de 76 milliards FCFA (plus de 115 millions d’euros) pour l’Etat du Niger, entre 2017 et 2019.

Le scandale a d’autant plus choqué l’opinion qu’entre décembre 2019 et janvier 2020, près de 200 soldats nigériens ont été tués dans des attaques djihadistes. Le 15 mars, de violents heurts avaient opposé les forces de l’ordre et des manifestants, demandant des sanctions dans ce scandale. Au moins, trois figures de la société civile sont encore incarcérées.