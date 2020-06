Niger – Détournement au ministère de la Défense: l’opposition vent débout contre Mahamadou Issoufou

Le régime du président Mahamadou Issoufou est sous la pression des fronts de l’opposition, notamment sur la surfacturation de matériels militaires et l’organisation de la prochaine présidentielle.

Les fronts de l’opposition ont dénoncé la posture « révoltante » du gouvernement, face au récent audit au ministère de la Défense, faisant état d’énormes irrégularités, dont des détournements. « Nous voulons que la lumière soit faite sur l’utilisation des fonds du ministère de la Défense, étant entendu que, pendant que le pays utilise ces maigres ressources pour faire face au défi sécuritaire, on constate qu’une grande partie est détournée« , a lancé Mamane Sani Adamou.

Le porte-parole a également exigé des audits dans tous les autres ministères. « Nous voulons que tous les autres ministères soient audités. C’est une question de transparence. Si on veut clamer la bonne gouvernance, je pense qu’il faut commencer par donner cet exemple« , insiste-t-il. L’affaire de détournement fait grand bruit à Niamey, depuis la publication du rapport de l’inspection générale de l’armée et l’incarcération de la journaliste Samira Sabou.

« Dialogue national inclusif avant la présidentielle »

Pour dresser le lit à un scrutin démocratique, transparent et libre, les fronts de l’opposition exigent la tenue d’un dialogue national inclusif avec l’ensemble de la classe politique. « Nous fustigeons le refus du dialogue inclusif devant permettre de créer les conditions d’élection crédibles, transparentes et de créer un climat apaisé pour faire face aux autres préoccupations du pays. Déjà le pays est confronté à des problèmes sécuritaires aigus. Si on doit déboucher sur une impasse électorale, alors cela sera extrêmement grave« , a averti l’opposition.

Alors qu’il ne sera plus candidat à sa propre succession, le président Mahamadou Issoufou est souvent accusé de ne pas vouloir créer des conditions favorables à la participation équitable des différents partis à la prochaine présidentielle.