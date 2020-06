« Nasser Al-Khelaifi m’a écrit aujourd’hui, il le veut au PSG mais… »

Avec l’achat définitif de l’attaquant de l’Inter, Mauro Icardi, le PSG devient le premier club européen à boucler un transfert, depuis le déconfinement. Mais les Parisiens ne comptent pas en rester-là et s’attaque déjà à un autre crack du cuir rond.

Avec son titre de champion de Ligue 1, suite à l’arrêt prématuré du championnat pour cause de coronavirus, le PSG s’active déjà pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Lundi, les Parisiens ont levé l’option d’achat de Mauro Icardi, faisant, du joueur, un pensionnaire définitif du club francilien. Après ce dossier, les dirigeants qataris se sont attaqués au recrutement du milieu de terrain italien de Brescia, Sandro Tonali. Le président du club italien, Massimo Cellino, a même déclaré qu’il est actuellement approché par son homologue parisien, Nasser El-Khelaifi, pour conclure ce dossier.

Cependant, contrairement à Icardi, le dossier Tonali risque d’échapper aux Parisiens, tant le joueur n’a d’yeux que pour la Juventus et l’Inter. Selon Massimo Cellino, c’est Tonali lui-même qui a refusé de s’engager avec les champions de France. « Nasser Al-Khelaifi le voudrait à Paris, il m’a écrit aujourd’hui (mardi), mais il ne veut pas aller en France. L’Inter et la Juve sont ses destinations favorites. De Laurentiis (le président de Naples) m’a offert 40 millions, la Fiorentina le veut aussi, mais son destin est tout à fait scellé. Je ne traite avec personne. Il reste encore douze matchs à jouer et le garçon doit rester calme », a-t-il déclaré à la presse italienne.

Sous contrat avec Brescia, qui lutte pour son maintien en Série A, Sandro Tonali doit rester concentré sur cette fin de saison spéciale, dont la reprise est fixée au 20 juin prochain, pense son président.