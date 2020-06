La mannequin et productrice britannique, Naomi Campbell, après Saint-Laurent ou Nars, devient la nouvelle ambassadrice de la ligne de maquillage « Pat McGrath Labs », de la maquilleuse des stars. La « panthère noire » vient, une fois encore, de prouver qu’elle est toujours au top, même avec ses 50 printemps.

Naomi Campbell, surnommée « la Panthère Noire », prête désormais son lisse et radieux visage à la ligne de maquillage lancée par son amie, Pat McGrath, la maquilleuse des stars, « The Mother », comme la surnomme sa communauté, après Saint-Laurent ou Nars. Cette nouvelle collaboration rend donc joyeuse la sulfureuse « Panthère Noire » de 50 ans. « C’est un honneur absolu d’être le premier visage officiel des PAT McGRATH LABS. (…) Pat a créé une ligne qui ramène la fantaisie et le glamour dans notre vie quotidienne et nous fait rêver à nouveau ! », notifie-t-elle sur Instagram.

En effet, la maquilleuse superstar, Pat McGrath, et la mannequin britannique, Naomi Campbell, sont amies depuis plus de 25 ans. Et c’est d’ailleurs pour fêter cela qu’elles ont décidé de collaborer sur cette nouvelle collection de maquillage parfaite pour l’été : « Divine Rose ». Et pour cette campagne, la « panthère noire » apparaît comme une divinité, avec une couronne sur la tête, des larmes discrètes dorées coulant de ses yeux, si spéciaux, dotés de lentilles de contact colorées.

@: Gala Fr

Par ailleurs, cette nouvelle collection, en édition limitée, fait la part belle à la couleur rose, aussi bien sur les fards à paupières que les lèvres.