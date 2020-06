Mozambique: 04 policiers condamnés à plus de vingt ans de prison pour le meurtre d’un observateur électoral

Quatre policiers mozambicains ont été condamnés, ce jeudi, à de lourdes peines de prison, pour le meurtre d’un agent électoral, à quelques jours des élections générales, tenues en octobre 2019.

Au Mozambique, la justice a condamné, jeudi, à des peines de vingt-trois et vingt-quatre années de prison, quatre policiers reconnus coupables de l’assassinat d’un observateur électoral, en 2019. En effet, à la tête d’un forum d’associations chargé de surveiller le scrutin, Anastacio Matavele, 58 ans, avait été abattu le 7 octobre 2019 par des hommes armés, alors qu’il circulait en voiture à Xai-Xai, la capitale de la province de Gaza (sud).

Ses agresseurs avaient été identifiés aussitôt après, à la faveur d’un accident de la route, survenu alors qu’ils prenaient la fuite. Deux d’entre eux avaient été tués, deux autres blessés et capturés et un cinquième était parvenu à s’échapper. Arrêtés plus tard, deux de leurs chefs ont écopé de trois et deux ans d’emprisonnement.

Le cinquième, toujours en fuite, n’est toujours pas retrouvé. Le meurtre de M. Matavele avait provoqué un vif émoi au Mozambique, pendant une campagne électorale émaillée de nombreux incidents violents. Le chef d’Etat sortant, Filipe Nyusi, a été réélu à tête du pays.