Mort de George Floyd : « trop c’est trop. Ensemble, nous sommes plus forts », Chelsea FC

Alors que les réactions sortent de partout pour soutenir les manifestations contre les discriminations raciales aux Etats, à la suite de la mort de George Floyd, les clubs de foot s’y mettent aussi.

A l’instar de Liverpool et de certains joueurs de foot comme Mbappé, Jadon Sancho et autres, le club londonien de Premier League Chelsea FC a aussi fait une déclaration pour apporter son soutien aux manifestants après la morts de Floyd, ce noir américain tué par un officier de police à Minneapolis dans le Minnesota.

« Chelsea Football Club se joint à George Floyd et à toutes les victimes dans la lutte contre la discrimination, la brutalité et l’injustice. En tant que club, nous nous engageons à faire partie de la solution et nous joignons notre voix à tous ceux qui appellent à l’équité, à l’égalité et à un changement significatif. Trop c’est trop. Ensemble, nous sommes plus forts », a déclaré Chelsea. Notons que plusieurs grosses firmes dont Facebook, Netflix, Nike, Disney et bien d’autres, ont aussi contribué à la mobilisation.