Mort de George Floyd : on en sait plus sur les quatre policiers et leurs états de services

De nouveaux détails sur Derek Chauvin et les autres officiers, maintenant licenciés, sont apparus, aujourd’hui, après que les procureurs ont transformé l’accusation de Chauvin en meurtre au deuxième degré, et accusé les autres de complicité dans cette affaire, qui a mis en ébullition les Etats-Unis, avec des protestations contre le racisme et la brutalité policière.

L’officier de police de Minneapolis, qui s’est servi de son genou pour presser le cou de George Floyd, jusqu’à ce que mort s’en suive, était le plus expérimenté des quatre policiers impliqués dans l’arrestation. Il avait un dossier comprenant des médailles pour bravoure et 17 plaintes contre lui, dont une pour avoir tiré sur une femme hors de sa voiture lors d’une arrestation pour excès de vitesse. Les dossiers du personnel lourdement expurgés montrent que Chauvin, un vétéran de 19 ans de la police, a d’abord été formé comme cuisinier et a servi dans l’armée en tant qu’officier de police militaire.

Le vétéran de onze ans et locuteur, natif du Hmong, Tou Thao, a commencé comme officier de service communautaire et a fait l’objet de six plaintes. Les deux autres officiers étaient des nouveaux arrivants dans le département, dont Thomas Lane, un ancien gardien de prison pour mineurs, qui travaillait bénévolement avec des réfugiés somaliens, et J. Alexander Kueng, qui a fait ses débuts dans l’application de la loi sur son campus universitaire et dans un grand magasin.