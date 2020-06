Mort de George Floyd: Meghan Markle accusée d’hypocrisie

Née d’une mère afro-américaine et d’un père blanc, l’actrice de 38 ans a elle-même été victime de racisme, notamment lorsqu’elle vivait au Royaume-Uni. Pour la première fois depuis le meurtre de George Floyd, Meghan Markle s’est exprimée pour lui rendre hommage. Mais la sortie de l’épouse du prince Harry a été diversement appréciée. D’autres parlent même d »hypocrisie.

Alors qu’elle s’adressait à la classe de finissants du lycée Immaculate Heart de Los Angeles, son ancien lycée, Meghan Markle a déclaré que, bien qu’au début, elle ne savait pas trop quoi leur dire, elle a réalisé que « la seule chose à dire est de ne rien dire parce que la vie de George Floyd comptait et la vie de Breonna Taylor comptait et la vie de Philando Castile comptait et la vie de Tamir Rice comptait ».

Meghan Markle is free to get involved in ‘political’ conversations now.

And after years of her being ‘too woke’, some are saying this speech isn’t political enough lol.

So glad she’s using her voice in the way she wants to. pic.twitter.com/DMdVGTshKJ

— Nola Thee Journalist (@NolaMarianna) June 4, 2020