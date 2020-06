Mort de George Floyd: les trois autres policiers sont maintenant tous accusés

Pendant que plusieurs villes américaines s’embrasent depuis la mort de George Floyd, les trois autres policiers impliqués dans l’arrestation qui a mené à la mort de l’afro-américain font face à des accusations, selon la sénatrice Amy Klobouchar.

Le procureur général du Minnesota Keith Ellison a augmenté les charges contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour meurtre au second degré dans l’assassinat de George Floyd et a également accusé les trois autres officiers impliqués dans l’incident, selon un tweet de la sénatrice américaine Amy Klobuchar.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 3, 2020

Deux autopsies sur Floyd ont déterminé qu’il était mort par homicide. Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, avait juste licencié les quatre officiers et a déclaré qu’ils étaient « complices » de la mort de Floyd. La famille de Floyd et les manifestants dans tout le pays ont demandé qu’ils soient arrêtés et condamnés pour ce meurtre.

Derek Chauvin, dont le genou a été enfoncé dans le cou de Floyd pendant près de neuf minutes, avait été accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les officiers Thomas Lane et J.A. Keung, qui ont aidé à maîtriser Floyd, et un quatrième officier, Tou Thao, qui se tenait près des autres, n’avaient pas été inculpés au départ.

George Floyd, un homme noir de 46 ans, est mort asphyxié à Minneapolis après avoir été plaqué au sol par un policier blanc qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. La vidéo filmée par des passants est devenue virale. Son décès à la suite de cette arrestation a entraîné ces derniers jours des manifestations et des émeutes dans la ville, mais également dans le reste des États-Unis, jusque devant la Maison-Blanche.