Mort de George Floyd : l’émouvant message de Kylian Mbappé

La mort tragique de l’Afro-Américain, George Floyd, asphyxié par un policier blanc, continue de susciter l’indignation dans le monde. Attaquant du PSG, Kylian Mbappé a aussi exprimé sa colère, face à cette brutale répression policière.

Le mouvement d’humeur, déclenché aux Etats-Unis, suite au décès de George Floyd, asphyxié par un policier blanc, ne cesse de provoquer des manifestations de colère dans le monde. De personnalités politiques aux acteurs sportifs, tous ont exprimé leur indignation face à cette scène barbare.

Egalement touché par cette cabale contre la race noire, Kylian Mbappé, qui avait déjà demandé #JusticeForGeorge sur ses différents canaux sociaux, a posté, ce lundi, un nouveau tweet pour dénoncer les violences policières. Sur son compte Twitter, l’attaquant a publié un dessin du célèbre dessinateur Faro. Ce dessin représente un policier esseulé faisant face à une multitude de personnes venues de tous horizons se tenant la main, et l’incitant à faire de même. Un dessin accompagné du message suivant : « La police avec nous, pas contre nous ».

Le sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a aussi fustigé ce comportement, qui date du siècle dernier. «Je vois ceux d’entre vous qui sont silencieux, certains d’entre vous sont les plus grandes stars, et pourtant vous êtes silencieux au milieu de l’injustice. Il n’y a aucun signe que quelqu’un démontre dans mon industrie que, bien sûr, c’est un sport dominé par les Blancs. Je suis l’un des seuls Noirs là-bas et je suis seul. Je pensais que maintenant, vous verriez ce qui se passe et en diriez quelque chose, mais vous ne pouvez pas nous soutenir. Je sais juste que je sais qui tu es et je vois tout cela », a publié le pilote sur Instagram.