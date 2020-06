Mort de George Floyd: l’émotion et la colère du commerçant qui a appelé la police

C’est dans son magasin que tout a commencé ce funeste 25 mai. Le propriétaire du magasin de Minneapolis où George Floyd aurait tenté de faire passer un faux billet de 20 dollars déclare qu’il n’appellera plus les flics pour les faux-monnayeurs.

Mahmoud Abumayyaleh se sent personnellement concerné par la mort de l’Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par Derek Chauvin, un policier blanc à Minneapolis (Etats-Unis). « Nous sommes profondément attristés et indignés par ce qui est arrivé à George Floyd devant notre magasin », a écrit Mahmoud Abumayyaleh, le propriétaire du magasin où George Floyd aurait tenté de faire passer un faux billet de 20 dollars. « Rien ne justifie l’usage de la force téméraire dont a fait preuve la police qui a assassiné George Floyd », déclare le propriétaire de Cup Foods qui assure que ses employés ne préviendront plus les forces de l’ordre en cas de soupçons de fausse monnaie. Cet homme meurtri dénonce une police qui « fait plus de mal que de bien ».

Bien qu’il existe « une politique d’État qui exige que les magasins appellent la police en cas de faux billets » – ce que Cup Foods a suivi comme « pratique de routine » – « les incidents qui ont conduit à cet événement nous apprennent à tous une leçon importante sur la façon de traiter avec la police », a écrit le propriétaire du magasin du Minnesota dans le post de dimanche. « En suivant simplement la procédure, nous mettons nos communautés en danger. Tant que la police ne cessera pas de tuer des innocents, nous traiterons des incidents comme celui-ci en utilisant des tactiques non violentes qui n’impliquent pas la police », a-t-il déclaré.

Un employé du magasin de Mahmoud Abumayyaleh avait appelé les flics sur Floyd vers 20 heures le 25 mai après que l’homme de 46 ans ait prétendument essayé de passer le faux billet pour acheter des cigarettes. La police a arrêté Floyd à l’extérieur du magasin, et l’un d’entre eux l’a poussé au sol et s’est agenouillé sur son cou pendant près de 9 minutes, malgré ses cris d’incapacité à respirer.