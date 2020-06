Mort de George Floyd: Barack Obama salue un « changement de mentalités » chez les manifestants

Barack Obama a salué, mercredi 3 juin, le « changement des mentalités en cours » concernant le racisme et les violences policières aux Etats-Unis, qui pourrait, selon lui, aboutir à des réformes au niveau national. « Il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d’être créé en tant que société, que pays, et d’utiliser cela pour avoir enfin un impact », a affirmé l’ancien président américain, lors d’une visioconférence avec des militants. Le prédécesseur de Donald Trump a aussi exhorté les autorités étatiques et locales à revoir leur politique sur l’usage de la force, dix jours après la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis.

Barack Obama, 58 ans, qui reste très populaire chez les démocrates, a souligné que les manifestations actuelles peignaient « un tableau de l’Amérique beaucoup plus représentatif » que les mouvements pour les droits civiques des années 1960. Les jeunes ont particulièrement répondu présent, et leur motivation pourrait inspirer un changement plus profond, a souligné Barack Obama.

“So much of the progress that we've made in our society has been because of young people.”—@BarackObama

