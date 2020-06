Mort de Floyd : l’ancien président Obama parle enfin

Après six nuits d’affrontements enflammés et violents entre la police et des personnes protestant contre le meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis, l’ancien président américain Barack Obama a décidé de peser.

Obama a écrit un article sur la plate-forme d’auto-édition Medium dans lequel il a appelé à un arrêt de la violence lors des manifestations de George Floyd et pour que le public américain soit convaincu que la politique électorale peut produire des changements positifs dans le pays. En ce qui concerne les manifestations, M. Obama a fait l’éloge des manifestants pacifiques, affirmant que « la grande majorité des participants ont été pacifiques, courageux, responsables et inspirants. Ils méritent notre respect et notre soutien, pas la condamnation, quelque chose que la police dans des villes comme Camden et Flint a louablement compris. »

Il condamne ensuite la « petite minorité » de manifestants qui ont causé des dommages matériels ou répondu par des agressions contre la police lors des manifestations.

Obama affirme qu’ils « mettent en danger des innocents » et détruisent des quartiers qui, dans de nombreux cas, étaient déjà en difficulté. « Alors n’excusons pas la violence, ne la rationalisons pas et n’y participons pas », écrit-il. L’ancien président fait ensuite valoir que « les préjugés raciaux » peuvent être vaincus par la politique électorale, et dénonce ceux qui croient que « seules les protestations et l’action directe peuvent apporter des changements ».

« Mais finalement, les aspirations doivent se traduire par des lois et des pratiques institutionnelles spécifiques, et dans une démocratie, cela ne se produit que lorsque nous élisons des fonctionnaires qui répondent à nos demandes », a-t-il écrit.