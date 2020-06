Meurtre George Floyd: le message de Meghan MArkle à ses anciens camarades

La duchesse Meghan Markle s’est adressée avec émotion à ses anciens camarade de Lycée alors qu’elle évoquait le meurtre de George Floyd.

Meghan Markle a parlé du meurtre «absolument dévastateur» de George Floyd , disant aux élèves de son ancien lycée de Los Angeles qu’elle était meurtrie qu’ils soient obligés de grandir dans un monde toujours barbare. En parlant aux étudiants, Meghan a révélé qu’il lui était difficile de trouver les mots pour résumer ses sentiments concernant la mort de Floyd et les troubles sociaux dans le pays. «Ce qui se passe dans notre pays et dans notre état et dans notre ville natale de LA a été absolument dévastateur. Je ne savais pas trop ce que je pouvais vous dire « , a déclaré Meghan, 38 ans.

Selon l’épouse du prince Harry, la vie de George Floyd importait, la vie de Breonna Taylor importait, la vie de Philando Castile importait et la vie de Tamir Rice importait, tout comme tant d’autres personnes dont le monde entier connait les noms. Pour rappel, Meghan a expliqué dans le passé comment l’école privée catholique était l’endroit où elle a trouvé sa confiance et a appris à devenir un leader.

Dans son discours de 6 minutes, Meghan a rappelé un moment où elle faisait du bénévolat au cours de sa deuxième année à l’école entièrement féminine, et une de ses anciennes enseignantes, Mme Pollia, lui a dit: « N’oubliez pas de toujours mettre les besoins des autres au-dessus de votre propres peurs ». « Cela m’est resté tout au long de ma vie et j’y ai pensé plus que jamais la semaine dernière », a-t-elle expliqué. Puis d’insister avec tristesse: « je suis vraiment désolé que vous deviez grandir dans un monde où cela est toujours présent. »