Meurtre de George Floyd: réaction de l’ex-président américain Jimmy Carter

Du haut de ses 95 ans, l’ancien président américain, Jimmy Carter, n’est pas resté muet face aux violences qui ravagent les USA, suite à la mort de George Floyd.

Dans un communiqué publié, mercredi, l’ex-dirigeant démocrate et son épouse ont rendu hommage à l’Afro-Américain, décédé après une interpellation musclée de la police de Minneapolis. « Nous sommes de tout cœur avec les familles des victimes et tous ceux qui se sentent désespérés face à la discrimination raciale omniprésente et la cruauté pure et simple« , a écrit Jimmy Carter.

L’occasion pour l’ex-locataire de la Maison Blanche de dénoncer « les injustices raciales tragiques » et les actes de « cruauté pure et simple » qui « sapent » la démocratie américaine. « Les gens, en position de pouvoir, de privilège et de conscience morale, doivent résister et dire ça suffit à une police et un système judiciaire qui discriminent, aux inégalités économiques immorales entre les Blancs et les Noirs, ainsi qu’aux actions publiques qui sapent notre démocratie unie« , se désole l’ex-gouverneur de la Géorgie.

« Nous avons besoin d’un gouvernement aussi bon que son peuple, et nous valons mieux que cela« , a-t-il lancé à l’endroit des autorités américaines. Jimmy Carter, 39è président US, est le deuxième ancien dirigeant à réagir, après la sortie de Barack Obama.