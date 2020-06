Meurtre de George Floyd : Neymar au cœur d’une grosse polémique

L’attaquant du PSG, Neymar, est, depuis quelques jours, au cœur d’une polémique, au Brésil. Le footballeur est accusé de rester impassible face au mouvement d’humeur, déclenché dans le monde, en soutien à la mémoire de Goerge Floyd, un Afro-Américain assassiné par un policier blanc.

Le youtubeur et homme d’affaires, Felipe Neto, a demandé sur Twitter pourquoi l’attaquant Neymar, qui rassemble des millions d’adeptes sur ses canaux sociaux, n’a pas pris position dans la lutte contre le racisme. Dans la publication, il montre une séquence de publications de l’attaquant du Paris Saint-Germain dans laquelle la star, bien qu’elle soit noire, ne s’est jamais indignée par l’assassinat de George Floyd.

Vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa. pic.twitter.com/5i5G8wVtvg — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) June 1, 2020

Il y a une semaine, les États-Unis ont été saisis par une vague de protestations contre l’approche du policier blanc, Derek Chauvin, qui a asphyxié Floyd, un homme noir de 46 ans, appuyant son genou sur le cou de la victime pendant neuf minutes, jusqu’à ce que mort s’en suive, malgré l’absence de tout type d’interaction. Depuis lors, des personnalités et des athlètes de renommée mondiale ont rejoint le mouvement, qui avait été déjà vu en 2013 et 2014. Parmi eux, le basketteur américain, LeBron James, et même le sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, l’ami personnel de Neymar. Le pilote a même interrogé ses pairs qui étaient silencieux sur le sujet.

«Je vois ceux d’entre vous qui sont silencieux, certains d’entre vous sont les plus grandes stars, et pourtant vous êtes silencieux au milieu de l’injustice. Il n’y a aucun signe que quelqu’un démontre dans mon industrie que, bien sûr, c’est un sport dominé par les Blancs. Je suis l’un des seuls Noirs là-bas et je suis seul. Je pensais que maintenant, vous verriez ce qui se passe et en diriez quelque chose, mais vous ne pouvez pas nous soutenir. Je sais juste que je sais qui tu es et je vois tout cela », a publié le pilote sur Instagram.