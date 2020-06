Meurtre de George Floyd: le juge fixe la caution du « policier tueur » Derek Chauvin

A la suite de sa première audience après le meurtre de George Floyd, la caution de l’ancien policier Derek Chauvin blanc de Minneapolis accusé du meurtre, a été fixée à 1 million de dollars.

La caution a été fixée à la première audience du tribunal pour l’ancien policier, Derek Chauvin, qui a été accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de Floyd le 25 mai. Pendant son audience qui n’a duré que 11 minutes, Chauvin n’a presque pas prononcé un seul mot. L’ex flic de 44 ans a comparu devant la juge du comté de Hennepin Denise Reilly par visioconférence depuis la prison à sécurité maximale de l’État à Oak Park Heights. Son avocat, Eric Nelson, n’a pas contesté la caution, et n’a pas abordé le fond des accusations. Aucune autre date n’a encore été fixée pour la suite de la procédure.

Plus tôt lundi, les démocrates à la Chambre et au Sénat des États-Unis ont présenté un projet de loi proposant des réformes radicales de la police qui faciliteraient la poursuite des officiers pour faute et interdiraient l’utilisation de technique d’étranglement comme celui qui a contribué à la mort de Floyd lors de son arrestation à Minneapolis le mois dernier.

Cette décision intervient après près de deux semaines de protestations contre la brutalité policière et le racisme aux États-Unis qui se sont répandues dans le monde, et un jour après que la ville de Minneapolis a voté pour démanteler et reconstruire son service de police.