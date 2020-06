Meurtre de George Floyd : la réaction tranchée de Zlatan Ibrahimovich (vidéo)

La mort tragique de l’Afro-Américain, George Floyd, asphyxié par un policier blanc, continue de susciter l’indignation dans le monde. Dernier en date à réagir à cette brutale répression policière, l’attaquant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovich.

Le footballeur suédois, Zlatan Ibrahimovich, a condamné la mort brutale de l’Afro-Américain, George Floyd, assassiné par un policier blanc. A travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’attaquant de l’AC Milan a dénoncé le racisme. Dans ladite vidéo, on voit deux jeunes garçons, l’un noir et l’autre blanc, jouant et riant. Une séquence qui rappelle celle utilisée par Mohamed Salah pour se réconcilier avec son coéquipier en club, Sadio Mané.

L’Afro-Américain de 46 ans, George Floyd, est mort, lundi soir, juste après avoir été arrêté par la police, qui le soupçonnait d’avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Lors de l’intervention, il a été plaqué au sol par un agent, qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. « Je ne peux plus respirer », l’entend-on dire sur un enregistrement de la scène, devenu viral.