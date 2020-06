Meurtre de George Floyd: en larmes, la mère de sa fille Gianna s’exprime (vidéo)

Roxie Washington, la mère de la fille de George Floyd, a dressé le portrait d’un «homme bien», mardi, lors d’une conférence de presse poignante: «Je veux que justice lui soit rendue parce que c’était un homme bon». Toute émue et en larmes, Roxie Washington s’est exprimée pour la première fois, mardi, sur la mort de George Floyd. Selon parismatch, elle est la mère de Gianna, la fille de cet Afro-Américain de 46 ans, qui a perdu la vie, après son arrestation musclée par quatre policiers à Minneapolis. «Je veux que tout le monde sache ce que ces policiers ont pris. A la fin de la journée, ils rentrent à la maison auprès de leurs familles. Gianna n’a plus de père. Il ne la verra pas grandir, être diplômée, il ne l’accompagnera jamais jusqu’à l’autel», a lancé la jeune femme.

"I'm here for my baby, and I’m here for George, because I want justice for him." Roxie Washington, George Floyd's girlfriend, talks about their 6-year-old daughter, Gianna, growing up without her father. https://t.co/B9PZ98kzQU pic.twitter.com/Ucz59Thkpr

— The New York Times (@nytimes) June 3, 2020