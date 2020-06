Meurtre de George Floyd: dévastée, Meghan Markle brise le silence

La duchesse Meghan Markle a fini par briser le silence à propos de la mort de l’Afro-Américain de 46 ans, George Floyd, qui suscite de vives polémiques.

Après plusieurs jours de silence sur la mort de George Floyd, Meghan Markle a exprimé toute sa colère dans un message très touchant et personnel. Dans son message, l’épouse du prince Harry a rappelé son engagement contre toute forme de racisme et se dit « dévastée ». « La vie de George Floyd importait et la vie de Breonna Taylor comptait et la vie de Philando Castile comptait et la vie de Tamir Rice comptait… et il en était de même pour tant d’autres personnes, dont nous connaissons les noms et dont nous ne connaissons pas les noms », a-t-elle indiqué.

« Je voulais trouver les bons mots »

Accusée d’avoir gardé le silence trop longtemps, Meghan Markle estime qu’elle ne savait pas trop ce qu’elle pouvait dire. « Je voulais trouver les bons mots (…) Et j’ai réalisé que la seule mauvaise chose à dire est de ne rien dire », a expliqué l’ancienne star de la série Suits. Elle a également rappelé avoir vécu les émeutes de Los Angeles en 1992, après le passage à tabac de Rodney King. « J’avais 11 ou 12 ans au moment de ces émeutes déclenchées par un acte raciste (…) Je me souviens du couvre-feu et je me souviens que je me suis précipitée chez moi et sur le chemin pour rentrer chez moi, j’ai vu des cendres tomber du ciel, j’ai senti de la fumée (…) Je me souviens avoir vu des hommes à l’arrière d’une fourgonnette tenant des fusils ». Pour la maman du petit Archie, ces « souvenirs ne disparaissent pas ».

Pour rappel, le lundi 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain, mourait asphyxié lors d’une interpellation à Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis. Sur la vidéo du drame, on pouvait voir un policier blanc, presser son genou sur la gorge de la victime.