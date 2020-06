Meurtre de George Floyd : démission d’un haut responsable à la Maison Blanche

La Maison Blanche enregistre une nouvelle démission en son sein. Un haut responsable du département d’État américain a démissionné pour protester contre la gestion, par le président Donald Trump, des tensions raciales qui secouent les Etats-Unis.

Les actions du président Trump « réduisaient fortement mes valeurs fondamentales et mes convictions », a déclaré Mary Elizabeth Taylor, la secrétaire d’État adjointe aux Affaires législatives, en remettant sa démission, jeudi, a rapporté le Washington Post. Selon sa lettre de démission, citée par le journal, le départ de Taylor était directement lié à la réponse de Trump à l’injustice raciale. « Les commentaires et les actions du président concernant l’injustice raciale et les Noirs Américains vont fortement à l’encontre de mes valeurs fondamentales et de mes convictions », a écrit Taylor dans sa lettre de démission au secrétaire d’État, Mike Pompeo, a rapporté le journal. « Je dois suivre les préceptes de ma conscience et démissionner », a-t-elle ajouté.

Il y a eu de nombreuses manifestations depuis la mort, le 25 mai, de George Floyd, un homme noir décédé après qu’un policier blanc de Minneapolis se soit agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes. L’officier a été accusé de meurtre au deuxième degré. Dans des commentaires publics, Trump a appelé à des mesures de répression contre les manifestants et a souligné une réponse énergique et militarisée aux troubles sociaux provoqués par la mort de Floyd et d’autres. Son tweet de mai, selon lequel «lorsque le pillage commence, le tournage commence», a été condamné, bien qu’il ait ensuite cherché à revenir sur le commentaire et a expliqué qu’il comprenait pourquoi le meurtre de Floyd avait déclenché des protestations contre la violence policière contre les Afro-Américains.