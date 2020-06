Messi : « J’ai appris à me contrôler dans les matchs »

Dans un entretien accordé à Tyc Sports, Lionel Messi a livré le secret de sa longévité et de sa compétitivité au sommet, depuis plus de quinze ans. La star argentine reste, à ce jour, le joueur le plus attitré de l’histoire du foot avec 6 Ballons d’or remportés.

A bientôt 33 ans, Lionel Messi est toujours au sommet du football mondial. Récemment sacré Ballon d’or pour la sixième fois de sa carrière, le capitaine du Barça est devenu le joueur le plus attitré de l’histoire devant son grand rival, Cristiano Ronaldo. Une compétitivité et une longévité qui impressionnent, depuis plusieurs années.

Lors d’un entretien accordé à Tyc Sports, la Pulga a été interrogée sur sa stratégie pour rester compétitif physiquement. « Je me sens comme un milieu de terrain aujourd’hui. Comme celui qui construit des attaques et crée plutôt que de marquer des buts. J’aime arriver de derrière, avoir le ballon et créer pour arriver dans la surface, afin de passer ou marquer un but », a-t-il confié.

« J’ai appris à me contrôler dans les matchs et à choisir mes moments. C’est pour ça, il y a des moments où je choisis de ne pas m’impliquer dans la surface, il faut parfois faire preuve de patience. Tout cela contribue à contrôler la fatigue et à maximiser ses conditions physiques pour rester au maximum à tous les niveaux ». « Mon physique n’est pas un soucis, tant que j’éprouve toujours du plaisir à jouer au football. Bien sûr, le physique a son importance. Mais j’arrêterai uniquement quand je ne ressentirai le même plaisir que j’avais quand je touchais un ballon de foot », a-t-il ajouté.