Messi doit aider Griezmann à ne pas devenir le « nouveau Coutinho »

A bientôt un an au Barça, Antoine Griezmann peine toujours à s’imposer dans le club blaugrana. Le Français est toujours à la traîne dans les statistiques, alors que de jeunes pousses, dont Ansu Fati, commencent à émerger.

Recruté, l’été dernier, en provenance de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann a toujours du mal à assimiler le jeu du Barça. Malgré un début en fanfare, l’international français est vite retombé dans ses travers, au point où son départ prématuré du club a circulé, ces derniers mois. A bientôt un an chez les Culés, le rendement de l’ancien Colchoneros est très loin de celui attendu par ses dirigeants. Mais pour Rivaldo, il n’y a pas encore péril en la demeure. L’ancienne gloire brésilienne voit seulement le Français traverser une mauvaise passe, et retrouvera bientôt des couleurs. « Le Barça a remporté ses deux matchs, depuis le redémarrage, avec Antoine Griezmann titulaire, mais il continue d’être loin du joueur qu’il était à l’Atletico Madrid et certains se demandent s’il pourrait devenir un « nouveau Coutinho « à Barcelone ». Il est difficile de commencer à faire ces comparaisons, mais c’est au joueur de prouver sur le terrain« , a expliqué Rivaldo pour Betfair.

L’ancien attaquant du Barça estime toutefois que Messi aura un grand rôle à jouer dans le retour, au-devant de la scène, de « Grizou ». « Le manque de buts démotive et nuit à la confiance de Griezmann, donc je pense qu’il est important pour Lionel Messi de l’aider. Messi pourrait, par exemple, laisser Griezmann tirer des penaltys lorsque le FC Barcelone gagne confortablement, tout comme il l’a fait avec Luis Suarez dans le passé », a-t-il conseillé.