Mercato : un club français recrute un oncle de Neymar

Alors que le championnat vient à peine de clôturer prématurément, en raison de la pandémie du coronavirus, les clubs français s’activent déjà pour la prochaine saison. C’est le cas de FC Lyon, qui vient d’enrôler un cousin de Neymar, Rhaudeman Santiago.

Formé à Santos, Rhaudeman Santiago dit « Rhau » est âgé de 26 ans et évolue au poste d’attaquant. Selon la presse brésilienne, la mère de ce dernier est la tante du père de Neymar, et il est donc un oncle au second degré de la star du PSG.

Après être passé par plusieurs clubs brésiliens modestes, Rhau va donc découvrir la France avec le FC Lyon, un club promu en Régional 1 et qui existe depuis 1893. Rhaudeman pourrait même croiser Neymar, si son équipe viendrait à croiser le PSG en Coupe de France.