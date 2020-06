Megxit: prince Harry rentre en catimini en Angleterre sans Meghan Markle et Archie

Environ trois mois après le Megxit, le prince Harry, qui s’est réfugié à Los Angeles avec Meghan Markle et Archie, leur fils, est retourné en Angleterre, sans sa femme.

Le prince Harry a profité de la réouverture de l’espace aérien pour rentrer en Angleterre, sans sa femme ni son fils. Selon le blog Harry Markle, tenu par un certain A. Boffin et cité par gala, le duc de Sussex aurait déjà effectué son retour au Royaume-Uni, en catimini, sans Meghan ni Archie, le samedi 20 juin. Les mesures sanitaires ont été allégées et cela lui aurait permis de prendre un avion pour rentrer au bercail, mais, cette fois-ci, sans sa petite famille.

Pour l’heure, la raison de ce retour reste inconnue, même si certaines indiscrétions évoquent une simple question de formalité administrative : renouveler son visa de touriste. « Le prince Harry n’avait pas choisi l’option d’un premier visa de six mois, qui aurait pu en révéler trop sur ses projets », explique Gala. Le prince Harry et Meghan Markle ont définitivement quitté leurs fonctions royales, en mars 2020. Depuis lors, ils sont devenus financièrement indépendants et se sont installés à Los Angeles. Mais la porte d’un probable retour ne leur est pas fermée. C’est d’ailleurs pourquoi, ils ont une période « d’évaluation » d’un an pour revenir sur leur décision.