Megxit: le prince William responsable du retrait de Meghan Markle et Harry?

Décrit comme « insensible » et « pas sympathique », le prince William est accusé d’être responsable du Megxit, terme qui désigne le retrait de Meghan Markle et de son frère, le prince Harry, de la famille royale.

Depuis leur décision de quitter la famille royale, Meghan Markle et Harry n’ont pas pu donner de raisons valables, outre leur volonté de devenir financièrement indépendants. Mais une biographie non officielle du prince Harry et de Meghan Markle affirmerait que le mari de Kate Middleton serait le grand responsable derrière le Megxit. D’après cette biographie de Meghan Markle et Harry, écrite par Omid Scobie et Carolyn Durand, l’époux de Kate Middleton est peint comme un personnage « insensible » et « pas sympathique ». Il n’aurait pas non plus soutenu les Sussex lorsqu’ils ont décidé de se séparer de la famille royale.

Intitulé « Finding Freedom : Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal », les auteurs sont deux journalistes spécialistes de la royauté. « Ils craignent que William, en particulier, soit décrit sous un mauvais jour. Ce genre de prise de bec ne devrait pas être diffusé en public. Cela ne devrait pas arriver aux futurs monarques. Le livre pourrait être la pire chose pour la famille royale, depuis l’interview de la princesse Diana avec Martin Bashir. Le soucis est que ce livre le dépeindra en quelque sorte comme un homme méchant et insensible à l’inverse des gentils et philanthropes Harry et Meghan », a confié une source proche de la famille royale.

« … Donner une version précise de leur parcours »

A en croire les auteurs, le but de l’ouvrage est de montrer qui sont vraiment Harry et Meghan, un couple qui continue d‘être une source d’inspiration pour beaucoup dans le monde. Ils indiquent que Meghan Markle et le prince Harry sont décrits de façon inexacte. « Notre mission est donc de donner une version précise de leur parcours. Et de présenter enfin la vérité sur ces histoires. Grâce à nos sources, nous avons pu raconter l’histoire définitive du duc et de la duchesse de Sussex », ont-il précisé.