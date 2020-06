Meghan Markle: une affaire de racisme emporte sa meilleure amie Jessica Mulroney

Depuis quelques jours, Jessica Mulroney, meilleure amie de Meghan Markle est accusée de racisme. Une situation qui l’a plongée dans une tempête sans précédent en raison du combat de la duchesse Meghan Markle contre le phénomène du racisme.

Le 7 juin 2020, Sasha Exeter a lancé un énorme appel à ses confrères pour soutenir le mouvement Black Lives Matter en réponse à la mort de George Floyd. Quelques jours plus tard, elle accusait la meilleure amie de Meghan Markle de n’avoir pas répondu à son appel : « Écoutez, je ne dis surtout pas que Jess est raciste, mais voici ce que je vais dire : elle est très consciente de sa richesse, de son pouvoir et de ses privilèges grâce à sa couleur de peau. Jessica n’a jamais porté sa voix pour soutenir le mouvement, et ne comprenait même pas pourquoi elle devait le faire ».

Suite à cette accusation, Jessica Mulroney s’est retrouvée au cœur d’une vive polémique. Mieux, selon Closer, la chaîne CTV a décidé d’arrêter de diffuser son émission I Do, Redo. « J’ai toujours défendu le racisme et le l’injustice sur cette plateforme », s’est-elle excusée.

Comme elle, son mari, Ben Mulroney employé de CTV a également quitté son émission dans laquelle il apparaissait depuis 18 ans. « J’aime ma femme. Cependant, ce n’est pas à moi de parler pour elle. Et aujourd’hui, ensemble, nous nous engageons à faire le travail pour à la fois en apprendre et en comprendre davantage sur le racisme anti-Noir ainsi qu’en apprendre et comprendre davantage sur nos angles morts », a-t-il expliqué dans Your Morning lundi 22 juin.

Pour lui, cela signifie reconnaître ici aujourd’hui que son privilège lui a grandement profité. Il s’explique: « Et même si j’ai certainement travaillé dur pour bâtir ma carrière, je sais que le racisme et l’injustice systémiques aident les gens comme moi et font du tort à ceux qui ne sont pas comme moi, souvent d’une manière qui nous est invisible. Cela doit changer ». Il a appelé à plus de voix noires, plus de voix autochtones, plus de personnes de couleur dans les médias ainsi que dans toutes les autres professions.

Ben Mulroney déstabilisé

« Mortifiée » par la polémique, le mari de Jessica Mulroney a fait un vœux. « J’espère que cette nouvelle recrue sera noire, autochtone ou une personne de couleur, et ils pourront utiliser cette importante plateforme pour inspirer, diriger et apporter des changements », a t-il proposé. Il dit être fier de toutes les personnes impliquées dans etalk et CTV, et sait qu’elles continueront de démontrer l’excellence qui a fait ce spectacle et ce réseau numéro 1.