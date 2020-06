Meghan Markle et Harry: leur stratégie pour soutenir le boycott de Facebook

Meghan Markle et le prince Harry « travaillent » avec des groupes de défense des droits civils pour soutenir le boycott de Facebook.

Meghan Markle et le prince Harry jouent un rôle actif dans la lutte contre les discours de haine en ligne. Selon de sources proches du couple, le duc et la duchesse de Sussex travaillent dans les coulisses pour soutenir la campagne Stop Hate for Profit , qui appelle les PDG du monde entier à se rassembler pour retirer temporairement leurs publicités de Facebook, qui est critiqué depuis des années. L’objectif est d’attirer l’attention sur tous les types d’annonces politiques, même celles qui contiennent des mensonges et des informations erronées.

» Alors que nous développons Archewell , l’un des domaines que le duc et la duchesse de Sussex ont tenu à aborder est le discours de haine en ligne, et nous y avons travaillé avec des groupes de défense des droits civiques et de la justice raciale », a déclaré une source citée par PEOPLE.

«Au cours des dernières semaines, en particulier, cette question est devenue encore plus vitale et ils ont travaillé pour encourager les PDG mondiaux à se solidariser avec une coalition de groupes de justice civile et raciale comme le NAACP, Color of Change et l’Anti -Defamation League, qui appelle à des changements structurels dans notre monde en ligne », ajoute la même source.

Au cours du week-end, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a félicité Meghan Markle et Harry pour avoir incarné ce genre de leadership . « Le @NAACP apprécie profondément votre soutien indéfectible à #StopHateForProfit. », a t-il exprimé. D’après lui, tout au long de leur vie, Meghan Markle et Harry ont tous deux été animés par un besoin inné de lutter contre l’injustice.